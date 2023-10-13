أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس تؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار في كلمته خلال حفل تخرج الكلية الحربية إلى أنّ مصر والشعب والجيش تمكنوا من مواجهة العديد من التحديات في الفترة من 2011 إلى الآن، مشيرا إلى أنّ الدولة الآن تواجه تحديات من كافة الجوانب «الجنوب، الغرب، والشرق» ورغم ذلك فإنها تظل آمنة ومطمئنة.

كما أوضح أنّ الرئيس السيسي أكد أنّ السياسة المتبعة من الدولة المصرية، والتي تهدف إلى السلام والتنمية والبناء وليس لها أي تطلعات خارج حدودها، قائلا: «هذه نقطة مهمة جدا من وجهة نظري، فإنّ مصر لا تتدخل في شؤون الآخرين، ولا تسمح بأن يتدخل أحد في شؤونها أو يهدد أمنها القومي».

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وقال بدر الدين، إنّ كلمة الرئيس أكدت الجهود المصرية الكبيرة التي تُبذل من أجل احتواء التصعيد في قطاع غزة، ووقف الاقتتال والعمل على التخفيف عن الشعب الفلسطيني بقدر الإمكان، وحرصها على وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية بتوضيح الرئيس السيسي لموقف مصر من فكرة نزوح الفلسطينيين إلى سيناء، حيث قال: «الرئيس أكد أنّ مصر دوما في استقبال الضيوف من الدول الشقيقة التي تعاني من اضطرابات في الأوضاع الداخلية، لكن الأمر مع فلسطين يختلف؛ لأن نزوحهم يعني انتهاء القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأمة العربية جميعا، خاصة أن الوضع في القطاع ليس نتيجة صراع داخلي بل هو عدوان خارجي».