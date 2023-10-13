الهلال الأحمر: الطائرة التركية الثانية تحمل 24 طنا من المساعدات

وصلت قبل قليل الطائرة التركية الثانية إلى مطار العريش، تحمل مساعدات إنسانية تمهيدا لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الدكتور رائد عبد الناصر، منسق الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إنه وصلت صباح اليوم طائرة تركية الأولى تحمل مساعدات ما بين أدوية وأغذية إلى مطار العريش، وجاري نقل الشحنات إلى وسط العريش.

وأضاف منسق الهلال الأحمر في شمال سيناء، إن الطائرة التركية الثانية وصلت بعد عصر اليوم، وقدرت حمولتها بـ 24 طن من المواد الغذائية والأدوية التي يتم إدخالها عبر الهلال الأحمر إلى معبر رفح البري، معونة للشقاء في قطاع غزة.

وصول طائرة مساعدات أردنية

الجدير بالذكر أنه وصلت أمس طائرة أردنية محملة بالمواد الطبية والأدوية إلى مطار العريش، وجرى نقلها في سيارات الهلال المصري إلى مقر الهلال بوسط المدينة، على أن يتم التنسيق لاحقا لإدخالها إلى القطاع.

فيما تبرع بنك الكساء المصري بعدد 1000 بطانية للأشقاء في القطاع، وتم تخزينها في مقر الهلال الأحمر بوسط العريش، بحضور محافظ شمال سيناء، والسفير الأردني والوفد المرافقة.