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«التحالف الوطني» ينفي عودة قافلة المساعدات المصرية لفلسطين: «لسه بنجهزها»

كتب:

محمد أيمن سالم
11:23 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الدكتور طلعت عبدالقوي

الدكتور طلعت عبدالقوي

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ مصر تتعامل مع الكوارث المماثلة لما يحدث في فلسطين جراء الواقع على أرضها وأهلها ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من المدنيين وسقوط العديد من الجرحى والمصابين.

كل ما يحتاجه الجانب الفلسطيني

وأضاف عبدالقوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور: «كعهد مصر في الكوارث ومع كل الأشقاء يتم تجهيز قافلة على أعلى مستوى تشارك فيها كل الجمعيات وفيها أدوات ومستلزمات وأدوية ولم ننتهِ منها ومازلنا نكملها، ونتكاتف لتوفير كل ما يحتاجه الجانب الفلسطيني من مستلزمات وأدوية وغيرها».

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «الحرب مشتعلة ونأخذ بالأسباب حتى نتحرك وندخل الأراضي الفلسطينية بشكل كامل، وبالتالي فإن القافلة لم تتحرك بعد وما قيل بأن القافلة عادت ولم يتم تقديمها إلى فلسطين لا أساس له من الصحة لأنها لم تتحرك بعد، فهي ما زالت في مرحلة التجهيز، والأجهزة المعنية تطمئن على سلامة القائمين عليها والمشاركين فيها بشكل كامل».

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