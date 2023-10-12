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الهلال الأحمر المصري يستقبل أول شحنة مساعدات إنسانية موجهة لفلسطين

كتب:

منتصر سليمان
07:12 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
عضو الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء

عضو الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء

استقبل الهلال الأحمر في شمال سيناء، في إطار المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينين، اليوم، أول شحنة مساعدات إنسانية من الهيئة الخيرية الأدرنية، مشيرا إلى أن مصر والأردن دائما في طليعة الدول التي تخدم القضية الفلسطينية.

12 طنا من المساعدات

وأوضح أن أول شحنة مساعدات إنسانية، وصلت إلى مطار العريش، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهيئة الخيرية الأردنية، ضمت نحو 12 طن مساعدات، وجرى إرسال 2 طن من المساعدات الإنسانية والأدوية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، وسيجري إيصالها إلى الأشقاء الفلسطينين فور التوصل إلى الهدنة التي تقودها مصر.

واختتم أنه جرى اليوم استلام أول شحنة من دولة الأردن الشقيقة في مطار العريش لدعم المصابين في غزة، ووصلت بالفعل 12، 950 كرتونة مساعدات طبية، كما أننا ننتظر من كل الدول الشقيقة، دعم أهلنا فى فلسطين، ومتواجدين على مدار 24 ساعة لدعم أهالينا فى غزة.

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