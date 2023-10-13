ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ1843 شهيدا.. و«الصحة العالمية» تحذر من انهيار مستشفيات غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 1843 شهيدا و7138 مصابا.

ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين

وأوضحت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1799 شهيدا، و6388 مصابا، وفي الضفة الغربية 44 شهيدا، وأكثر من 700 مصاب، وصل منهم إلى المستشفيات نحو 250.

وبحسب طارق ياساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية فان النظام الصحي في قطاع غزة بلغ نقطة الانهيار، محذرًا المجتمع الدولي وقوة الاحتلال خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، موضحًا أن ستة من المستشفيات السبعة الكبرى في القطاع لم تعد تعمل سوى جزئيا.

مستشفيات غزة تخرج من الخدمة

وقال ياساريفيتش إن مستشفى بيت حانون شمال غزة لم يعد يعمل بسبب الضربات الجوية المتتالية على مقربة منه والتي ألحقت أضرارا بالمستشفى والطرقات المجاورة وأن المستشفيين الرئيسيين في شمال القطاع، المستشفى الإندونيسي ومستشفى الشفاء، تخطيا طاقتهما الاستيعابية البالغة بالإجمال 760 سريرا.

ولفت إلى أن 99% من أسرة مستشفى الشفاء باتت مشغولة في حين أن مستشفيات جنوب غزة بلغت أقصى طاقتها، مشيرًا إلى أن المستشفيات لا تحصل على الكهرباء سوى لبضع ساعات في اليوم لادخار الوقود الذي بات على وشك النفاد.