«حياة كريمة» بالإسماعيلية تشارك في التبرع بالدم لمصابي غزة 

شارك متطوعو مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية اليوم، في فعالية التحالف للوطني للتبرع بالدم لصالح المصابين في غزة، والمتضررين من القصف المستمر على القطاع.

إقبال كبير على التبرع بالدم في الإسماعيلية

وساهم المتطوعون في تنظيم المواطنين وتشكيل بياناتهم، وتسجيل الدخول لعربات التبرع بالدم أمام مسجد المطافي، في حي ثان بمحافظة الإسماعيلية، ومسجد أبو بكر الصديق بحي أول.

وقال بيان رسمي للمؤسسة إن حملة التبرع بالدم، تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

استمرار توافد المواطنون للتبرع بالدم

وشهدت سيارات التبرع بالدم اليوم الجمعة، إقبال كبيرا من المواطنين والمناطق المجاورة لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وقال محمد إبراهيم أحد سكان مدينة الإسماعيلية، إن التبرع بالدم هو واجب وطني لكل شخص مصري في الفترة الحالية لمساندة الشعب الفلسطيني، مشيدا بدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية والعمل على فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات.

وأضاف أن مصر دائما هي قلب العروبة النابض ولم تتخل أبدا عن القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، بل كانت داعمة لهم في جميع الأوقات.