محمود مسلم: ما يحدث في غزة انتهاك لكل معايير الإنسانية

قال الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت قوية وواضحة وصريحة وشجاعة، ومصر مع القضية الفلسطينة قلبا وقالبا، لافتا إلى أن درجة وعي الشعب المصري مختلفة عن أحداث عام 2008، وهناك درجة من النضج والتعاطف مع غزة بالعمل الحقيقي دون مزايدة أو ضغوط على القيادة السياسة، ونرى الأطفال أيضا متعاطفين مع ما ينقل عبر الشاشات.

أوضح «مسلم» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسية» مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن حملات التبرع بالدماء كبيرة، والهلال الأحمر امتلأت مخازنه وثلاجاته بدماء المصريين الذين يدعمون القضية الفلسطينية بكل صدق، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية ليست مصرية أو إقليمية وإنما هي قضية إنسانية وما يحدث في غزة انتهاك لكل معايير الإنسانية.

أضاف رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»: «مؤتمر وزير الخارجية الأمريكي ونتنياهو، أمس، كشف عن طريقة تعامل غير مسبوقة، ولم يتحدث أي منهما عن المدنيين الذين يقتلون في غزة، وأطالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزراء الخارجية العرب، بجولات في أوروبا والخارج لفضح ممارسات إسرائيل، وما يحدث في فلسطين، ولا يمكن أن نتعامل مع كل ما يقولونه على أنه صحيح، فقد أصدر بايدن تصريحات وبعد ذلك نفاها البيت الأبيض وأكد عدم دقتها».