ماليزيا تشيد بدور مصر وتدعم مطالبها بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أشادت وزارة الخارجية الماليزية بالدور المهم الذي تلعبه مصر في تسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة للفلسطينيين في غزة.

إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة بشكل آمن وناجح إلى الفلسطينيين في غزة

وأصدرت وزارة الخارجية الماليزية بيانًا أشادت فيه ماليزيا بالدور المهم الذي تلعبه مصر في جهودها المتواصلة لتسهيل عملية السلام وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة بشكل آمن وناجح إلى الفلسطينيين في غزة.

وشددت ماليزيا على ضرورة إمداد الفلسطنيين في غزة بالإمدادات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، مؤكدة أن فتح الحدود بين رفح وغزة ضرورة لبقاء الفلسطينيين الذين يعانون حاليًا مشكلة الحصار التام وقطع الضروريات الأساسية من قبل إسرائيل.

ماليزيا تدعم لاتصالات مصر لحث إسرائيل على الوقف الفوري للانتهاكات

وعبرت ماليزيا عن دعمها بقوة لاتصالات مصر لحث إسرائيل على الوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات وطالبت بفتح بوابة صلاح الدين على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي لضمان إمكانية تسليم الإمدادات الإنسانية على الفور للمتضررين في غزة.

وأكدت ماليزيا على استعدادها للانضمام إلى الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة والإمدادات بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة المصرية عبر معبر رفح.