«الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة.. «مفهموم المصالح المعتبرة»

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر 2023.

خطبة الجمعة المقبلة

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أن موضوع خطبة الجمعة القادمة سيكون تحت عنوان: «مفهوم المصالح المعتبرة» ويتضمن نقاطا منها:

- مفهوم المصلحة المعتبرة ومن يقدرها.

- الموازنة بين مصلحة وأخرى وتقديم مصلحة على أخرى وفق فقه المتاح وفقه الأولويات وفقه الموازنات .

- الموازنة بين المصالح والمفاسد من حيث درجة المصلحة ودرجة المفسدة وبيان أنه إذا كان الأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فقد تُحْتَمَلُ.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

- المفسدة الأخف لدفع مفسدة أشد أو تحقيق مصلحة أعظم و أهم ، كما أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف ولا يدفع الضرر بضرر مثله أو أشد منه.

جاء ذلك في سياق حرص وزارة الأوقاف المصرية على بناء وعي ديني ووطني رشيد و بيان الأصول الشرعية التي تبنى عليها الأحكام والتصرفات في القضايا والمستجدات العصرية.