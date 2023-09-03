خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوان «حال النبي مع ربه»

حددت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة القادمة، التي من المقرر أن تأتِ تحت عنوان «حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه»، وتوضح من خلالها كيفية تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأقدار، وطريقته في العبادة مع ربه.

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

بخصوص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، فقد شددت الوزارة عن جميع الأئمة الالتزام بالضوابط والموضوع المحدد لخطبة الجمعة وعدم المخالفة، كما ينقل التليفزيون المصري، وعدد من القنوات شعائر صلاة الجمعة القادمة.

ما موضوع خطبة الجمعة القادمة؟

وحول خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، فيطرق الحديث حول أهمية أن يقوم العبد بأداء العبادة بشغف وحب وليس واجب يؤديه فقط، فضلا عن كيفية تعامل المسلم مع الأقدار، وأن يرضى بقدره ويتقبله مع الرضا به وشكر الله عليه.

وبخلاف خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، فتستعرض «الوطن» عنوانين خطب الجمعة القادمة والتي جاءت كالتالي:

- الجمعة الثانية 8 سبتمبر: «حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه»

- الجمعة الثالثة 15 سبتمبر: «حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله»

- الجمعة الرابعة 22 سبتمبر: «حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه»

- الجمعة الأخيرة 29 سبتمبر: «مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته»