«الأوقاف» تفتتح 16 مسجدا في عدة محافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بينها 12 مسجدا بعد الإحلال والتجديد، و4 مساجد بعد الصيانة.

افتتاح مساجد اليوم

وجاءت مساجد الصيانة التي تفتتحها وزارة الأوقاف اليوم على النحو التالي:

مديرية أوقاف الفيوم

مسجد عزبة بشير - مركز الفيوم جنوب

مديرية أوقاف الوادي الجديد

الهنداو البحري - الهنداو - مركز الداخلة

مديرية أوقاف الغربية

مصطفى إسماعيل - ميت غزال - السنطة

مديرية أوقاف قنا

الصالحين - العزازية - دشنا

مساجد الإحلال والتجديد

أما عن مساجد الإحلال والتجديد، فوصل عددها إلى 12 مسجدا، وهي:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

مسجد الشركة 53 - الشركة - مركز الخارجة مسجد الرضا - بدخلو- مركز الداخلة

مسجد الدكتور محمود مدني - الراشدة - مركز الداخلة

الكهرباء - الخارجة - مركز الخارجة

بر الوالدين - الرملة - بدخلو - مركز الداخلة

مسجد نادي الهنداو الرياضي - الهنداو - مركز الداخلة

مديرية أوقاف البحيرة

علي مبارك - قرية علي مبارك - وادي النطرون

مديرية أوقاف دمياط

بدران - قرية حجاجة - فارسكور

مديرية أوقاف الجيزة

أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط

مديرية أوقاف السويس

الرحمن - العشايشة - جنيفة - حي الجناين

مديرية أوقاف المنيا

البحري - قرية بطران - مركز مغاغة البحري - قرية عباد شارونة - مركز مغاغة.