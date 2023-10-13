«أزهري» يوضح أهمية العلوم الشرعية وطلب العلم

قال الدكتور يسري جبر، العالم بالأزهر الشريف، إنَّه في قول النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، «إنما العلم بالتعلم»، «إنَّما» أداة حصر أي تحصر العلم بالتعلم، أي تذهب إلى المدرسة وتجلس عند الشيخ لتتعلم وتأخذ بالأسباب وتسلك سبيل العلم.

جبر: استخدام «إنما» للحصر بالحديث الشريف

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه باستخدام «إنما» للحصر بيَّن أن العلم لا يُتوصل إليه إلا بالتعلم ولا سبيل إلا ذلك، ومن حاول غيره فقد ضل عن الطريق.

تعريف العلم والتعلم بـ«ال» في الحديث النبوي

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنَّ تعريف «العلم، التعلم» بـ«ال» يبين أنَّ المقصود هو العلم النافع ويخص الفقه في الدين، والعلم هنا يجب أن يكون عَلما على الخير لأن العلوم كثيرة، مستشهداً بحديث النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين».