أستاذ فقه بجامعة الأزهر عبر قناة الناس: الوطن أهم مقاصد الدين وحبه فرض

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن للوطن قيمة كبيرة وحبه واجب وفرض على كل شخص وأن لكل إنسان أهداف وغايات والدين أتى ليحقق بعض الأهداف الخاصة بالناس، ومقاصده الحفاظ على النفس والناس والعرض والعقل.

تمام: الوطن أهم مقاصد الدين

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، عبر مداخلة هاتفية على فضائية قناة الناس، أن الوطن هو المكان الذي يجب أن نزرع به كل تلك المقاصد لتأدية شعائر الدين بكل أريحية، لذلك أصبح الوطن من أهم مقاصد الدين ويجب الحفاظ عليه لأنه إذا سقط الوطن ستستباح الحرمات كلها.

حالة يصبح فيها جهاد المرأة فرض

وأضاف أن هناك حكماً شرعيًا خاصًا بالجهاد؛ فالمرأة لا تجاهد ولكن ببعض الحالات يصبح فرضا عليها وعلى كل الأشخاص وذلك حينما يهجم عدو على الوطن.