تكريم الأوائل وحفظة القرآن في احتفالية يوم العلم بقرية قشطوخ بالمنوفية

نظمت جمعية أبناء قشطوخ بمركز تلا في المنوفية، حفلا تحت عنوان يوم العلم، والذي تم خلاله تكريم حفظة القرآن الكريم بجميع المستويات، وتكريم أوائل الشهادات والدبلومات، فضلا عن تكريم المدرسين بالمعاش، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز تلا، وأعداد كبيرة من أهالي القرية والطلاب.

تكريم الأوائل وحفظة القرآن الكريم بقشطوخ

وقال إسلام غلاب رئيس جمعية أبناء قشطوخ السابق، إن يوم العلم عادة سنوية يتم تنظيمها لتكريم الأوائل في الشهادات المختلفة للتربية والتعليم والأزهر الشريف، والدبلومات الفنية، وكذلك تكريم حفظة القرآن الكريم بعد إجراء مسابقة كبرى من حفظة جزء واحد من القرآن وحتي حفظة القرآن كاملاً.

وأضاف غلاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جوائز حفل يوم العلم شملت مبالغ مالية وهدايا تذكارية، مشيراً إلى أن أهم ما يميز الحفل كان تكريم المدرسين بالمعاش تقديرا لدورهم والسنوات العمل وتعليم الأجيال.

يوم العلم عادة سنوية ينتظرها أهالي مركز تلا

وقال أحمد الشيخ، أحد الأهالي، إن الحفل شهد تواجد المئات من أبناء القرية ومركز تلا، احتفالا بيوم العمل وتكريم حفظة القرآن الكريم والأوائل، موجها الشكر لجميع المشاركين في الحفل، ومؤكداً أن الحفل أصبح عادة سنوية مميزه ينتظرها الطلاب وأهالي مركز تلا كل عام.