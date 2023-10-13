خبير: 3 أسباب وراء زيادة صافي النقد الأجنبي لمصر خلال 9 أشهر

ارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل متتالٍ خلال 9 أشهر منذ ديسمبر 2022 حتى سبتمبر 2024، بحسب البيانات المعلنة من جانب البنك المركزي المصري.

ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن صافي الاحتياطات النقدية لمصر ازدادت خلال الـ 9 أشهر الماضية منذ ديسمبر 2022 حتى سبتمبر 2023، بنحو 967 دولارا وفقاً للبنك المركزي المصري.

أسباب زيادة الاحتياطي المصري

وأوضح عبدالمنعم السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدة أسباب وراء الزيادات المتتالية لصافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الـ 9 أشهر الماضية، تتلخص في زيادة الحصيلة الدولارية الناتجة عن زيادة السياحة لمصر خلال 2023، وزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى وجود حصيلة 2.6 مليار دولار، من بيع حصص من الشركات المطروحة للبيع البالغ عددها 32 شركة.

وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023، عن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل في نهاية شهر سبتمبر 2023 نحو 34.970 مليار دولار.