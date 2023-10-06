تطور احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال عام 2023.. ارتفاع تدريجي

شهد احتياطي النقد الأجنبي لمصر، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ارتفاعا للشهر التاسع على التوالي منذ بداية العام الحالي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي الموافق 4 أكتوبر 2023 عبر موقعة الإلكتروني.

وبلغت القيمة الإجمالية لاحتياطي مصر من النقد الأجنبي حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، نحو 34.970 مليار دولار.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالي، تطور احتياطي مصر من النقد الأجنبي منذ بداية يناير 2023، وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب البيانات المعلنة من جانب البنك المركزي المصري.

تطور احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال عام 2023

سجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر يناير 2023 نحو 34.224 مليار دولار.

بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر فبراير 2023 نحو 34.352 مليار دولار.

بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر مارس 2023 نحو 34.447 مليار دولار.

بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر إبريل 2023 نحو 34.551 مليار دولار.

بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر مايو 2023 نحو 34.660 مليار دولار.

احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال عام 2023

سجلاإحتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر يونيو 2023 نحو 34.828 مليار دولار.

بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر يوليو 2023 نحو 34.879 مليار دولار.

بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر أغسطس 2023 نحو 34.928 مليار دولار.

بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر سبتمبر 2023 نحو 34.970 مليار دولار بزيادة قدرها 746 مليون دولار مقارنة بشهر يناير 2023.