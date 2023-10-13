وكيل «صحة الشرقية» يتابع فرش المجمع الطبي بسعود ضمن حياة كريمة

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة فرش وتجهيز المجمع الطبي بسعود التابع للإدارة الصحية بالحسينية، والذي تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية له بنسبة 100%.

التأكد من كفاءة عمل الأجهزة المختلفة

وتابع وكيل وزارة الصحة جميع الأقسام الطبية بالمجمع والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة المختلفة منها جهاز الأشعة العادية، وتشغيل كافة المرافق من مياه وكهرباء بجميع الأدوار.

الاستعداد للتشغيل التجريبي للمجمع الطبي

وأثناء الزيارة استقبل وكيل الوزارة اللواء السعيد عبدالمعطي مستشار محافظ الشرقية للمشروعات التنموية، والمهندس سامي معجل سكرتير عام مساعد المحافظة، والذين تابعوا أيضا أعمال الفرش والتجهيز، تمهيداً للتشغيل التجريبي للمجمع الطبي خلال الأيام القادمة، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة الحسينية.

وأشاد الدكتور هشام مسعود بالأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمجمع الطبي بسعود، والمقام على مساحة 1250 م2، وعلى مساحة كلية 6300 م2، ويتكون من 3طوابق لتقديم الخدمات الطبية المختلفة، لعدد 45110 نسمات من أهالي القرية والمناطق المحيطة بها منهم 11 تابع، بالإضافة إلى إنشاء وحدة إسعاف بسعود، والمقامة على مساحة 246 م2، وذلك لتلبية احتياجات الأهالي من هذا المرفق الحيوي وسرعة تقديم الخدمات الإسعافية، كما أثني على التجهيزات الطبية الحديثة التي تم دعمها للمجمع من قبل وزارة الصحة والسكان، من أجهزة الأشعة التلفزيونية والعادية وأجهزة المعامل والتعقيم وغيرها، والتي تأتي في إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية بقري الريف المصري.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشمل إدارات "الحسينية، وصان الحجر، ومنشأة أبو عمر"، ويتم خلالها عمل تطوير شامل وإنشاء جديد ورفع كفاءة لعدد 61منفذ طبي، مقسمة إلي 24 منشأة طبية بالحسينية، و 20 منشأة بصان الحجر، و 17 بمنشأة أبو عمر، مؤكداً بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

مشيراً إلي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولي للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، ومؤكدا علي الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلي أن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضي تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.