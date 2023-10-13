حكاية معمرة بريطانية عمرها 107 أعوام.. عاصرت الحرب العالمية الأولى والثانية

امرأة بريطانية عمرها 107 أعوام، ولا تزال تتمتع بصحة جيدة وذاكرة قوية، جعلتها تحتفل بعيد ميلادها، فلم تنل السنين من ذاكرتها شيئًا، ولم تعرف أمراض الشيخوخة لجسدها طريقًا، وأطفأت إدنا ولمسلي شمعة عيد ميلادها اليوم، لتصبح أكبر معمرة في لانكشاير بإنجلترا، وذلك بعدما رأت 5 ملوك بريطانيين، وعاشت حربين عالميتين، ونجت من وباءين عالميين.

عاشت من الحرب العالمية الأولى ما السر؟

احتفلت إدنا ولمسلي بعيد ميلادها الـ107، مع أبنائها وأحفادها إذ ولدت عام 1916، مع اندلاع الحرب العالمية الأولى في أوروبا، ما يجعلها أكبر معمرة على قيد الحياة في إنجلترا، تخطت حاجز الـ100 عام، لتؤكد أن العمر مجرد رقم.

وعملت المعمرة على مدار قرن من الزمن كطباخة، وكشفت عن سر العمر الطويل: «كنت أحظى دائمًا بطعام جيد وشهية جيدة لدي الطعام الصحي كما علمتني أمي من الصغر».

حكاية معمرة بريطانية عمرها 107 أعوام

«أشعر بالسعادة لحضوري الحروب العالمية، ولم أتوقع أن أكون على قيد الحياة خلال حربين عالميتين»، بهذه الكلمات عبرت عن فرحتها بعيد ميلادها، وإدنا وزوجها الراحل كليفورد قاما بتربية قامت بتربية ثلاثة أطفال معًا، «أندرو وأدريان وأليسون»، ولديها سبعة أحفاد «كريستوفر وستيفن ونيكولاس وفريد وأليس وجاك وفين»، وهي أيضًا واحدة من الأشخاص القلائل الذين تعرضوا لجائحتين، إذ عاشت خلال موجة الأنفلونزا الإسبانية في 1918-1919 ومؤخرًا كوفيد، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

حب الشعر والقصائد والقراءة

تحب «إدنا» القراءة والشعر والكلمات المتقاطعة وإلقاء القصائد، واستمتعت باليوجا في التسعينيات من عمرها وكانت شغوفة بالسفر، إذ زارت فيينا ودوسلدورف والهند، بحسب كلير روثويل، منسقة أنشطة بيندل بروك: «تتمتع بذاكرة مذهلة طويلة المدى، وهي قادرة على إلقاء الشعر كلمة بكلمة، وتتمتع بعين ثاقبة وروح الدعابة ويسعدني للغاية أن أكون معها، وهذا هو سر إدنا ولمسلي البالغة من العمر 107 أعوامًا».

أشياء تكشف احتمالية وصول عمر الشخص لـ100 عام

ومن جانبه أوضح عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أن احتمالية الصحة الجيدة للشخص، تعتمد على:

- نمط الحياة والنظام الغذائي.

- التقليل من معدلات السمنة المتزايدة.

- ممارسة الرياضة وطقوس العادات اليومية الصحية، كالنوم مبكرًا.

- النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات يوميًا، يؤدي للتمتع بصحة جيدة والعيش لسنوات طويلة.

- الحرص على عدد المرات التي يتم تناول الأطعمة فيها.

- الأكلات الصحية كالخضروات والفاكهة والمكسرات، لأن تناولها بشكل منتظم يعزز من الصحة العامة للشخص.

أعداد المعمرين حول العالم

حققت أمانتينا دوس لقب أكبر شخص معمر في العالم، حيث بلغ عمرها الـ123 عامًا، فيما بلغ عدد المعمرين الذين تخطوا سن الـ100 عام في مختلف أنحاء العالم، أكثر من 621 ألف شخص في عام 2021، وتعد إثيل كاترهام من آش فالي في ساري حاليا أكبر شخص على قيد الحياة في بريطانيا، حيث تحتفل بعيد ميلادها الـ 114 في أغسطس من هذا العام.

ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم المليون مع نهاية العقد الحالي، إذ إن حامل الرقم القياسي الرسمي الحالي كأكبر شخص معمر في العالم هي الأمريكية ذات الأصل الإسباني برانياس موريرا، التي بلغت 116 عاما في 4 مارس.