5 اضطرابات نفسية تحدث نتيجة تناول الطعام بشكل غير مألوف.. منها فقدان الشهية

هناك 5 حالات لتناول الطعام، تشير إلى إصابة البعض بمشكلات نفسية خطيرة، قد تهدد الحياة، وهي فقدان الشهية، والشره العصبي، ونهم الطعام، والاجترار، وتجنب تناول الطعام، كما أوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن».

ويصاب المرء باضطرابات الأكل، بسبب تأثره بفهم مضلل، تجاه بعض الأمور، مثل المظهر المثالي وزيادة الوزن، وقد لا يلبي الحد الأدنى للاحتياجات الغذائية اليومية، ولمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.