اليوم بدء تنفيذ مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية

تبدأ الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية، بدء تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية، اعتبارا من اليوم السبت، الموافق 14 أكتوبر 2023، بتخفيضات تتراوح بين 15 و25% ، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن المجمدة، والحية، والبيض.

حماية المستهلك يتابع الالتزام بالأسعار

وأعلن جهاز حماية المستهلك، أنه يتابع، مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق، كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.

أنواع السلع المخفضة بالمبادرة

وتشمل السلع المخفضة ضمن المبادرة الأساسية التي أعلن عنها مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية ما يلي:

- الفول.

- العدس.

- الألبان.

- الجبن الأبيض.

- المكرونة.

- السكر.

- زيت الطعام.

- الأرز.