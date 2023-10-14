مطرب الراب خالد تاج الدين: «روحت الحمد لله إتبرعت بالدم لمصابي غزة»

حرص الشاعر الغنائي ومطرب الراب، خالد تاج الدين، علي دعم أهل غزة، فيما يتعرضون له من قصف متواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب خالد تاج الدين، عبر حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»: «روحت الحمد لله اتبرعت بالدم لمصابي غزة من شوية».

وطرح مؤخرا الشاعر ومطرب الراب خالد تاج كليب «الفيل» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهو من كلماته وألحانه، وتوزيع أمين نبيل، وماستر توما، وإخراج أيمن نور.

وتعتبر «الفيل» الأغنية السابعة والكليب السادس له في عالم الراب، الذي أعلن عن خوضه هذه التجربة لحبه لفن الراب.

وقد طرح من قبل أغنية شكسبير، يخربيتك زن، خشب زان، وآداب اعلام وكاچو الذي صورهما في لبنان، كما قدم دويتو راب بعنوان "آخر مترو" مع أمير صلاح نجم فرقة بلاك تيما.

جدير بالذكر، أن خالد تاج الدين من أشهر مؤلفي وشعراء الأغاني في العالم العربي، حيث كتب أهم الأغاني في المشوار الفني لعدد من نجوم الغناء والطرب، علي سبيل المثال لا الحصر، جورج وسوف، حسين الجسمي، أصالة، نوال الزغبي، عمرو دياب، بهاء سلطان، نانسي عجرم، وغيرهم الكثير.