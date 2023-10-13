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جهود تونسية مستمرة من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة

كتب:

منتصر سليمان
09:54 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
جهود تونسية مستمرة من أجل تهدئة الأوضاع فى قطاع غزة

جهود تونسية مستمرة من أجل تهدئة الأوضاع فى قطاع غزة

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من تونس، إن هناك جهودًا تونسية ومباحثات مستمرة، من أجل تهدئة الأوضاع وتسويتها في قطاع غزة.

مباحثات مع عدد من الأطراف المتداخلة

وأضافت رمضاني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تونس تحاول إجراء مباحثات مع عدد من الأطراف المتداخلة التي يمكن أن تكون لها جهود في تسوية الأزمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس خروج مسيرات ووقفات تضامنية في تونس دعمًا لقطاع غزة والفلسطينيين.

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