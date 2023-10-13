إخلاء مستشفى في غزة بعد تهديدات بقصفه من الاحتلال الإسرائيلي

هدد الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بقصف مستشفى العودة في جاليا، مطالبا بإخلائه، وذلك في اليوم السابع للعدوان على المدنيين في غزة.

عملية إخلاء تُجرى للمرضى والطواقم الطبية من المستشفى

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عملية إخلاء تجرى للمرضى والطواقم الطبية من المستشفى، حيث يُجرى نقل جميع الحالات المرضية إلى المستشفى الإندونيسي.

وتأتي هذه التهديدات في ظل أوضاع صحية وإنسانية كارثية يعيشها قطاع غزة، حيث توشك المنظومة الصحية بأكملها على الانهيار بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم سماح الاحتلال بإيصال الكهرباء والمياه والوقود للقطاع منذ بداية العدوان قبل سبعة أيام، فيما يتكدس آلاف الجرحى في ممرات المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تتوقف لحظة عن استقبال جرحى العدوان.