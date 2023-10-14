عاجل.. بيراميدز يصدم الأهلي بشأن الصفقة المنتظرة

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، عن مفاجأة صادمة للأهلي بشأن صفقة أسامة جلال مدافع الفريق، في ظل ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف المارد الأحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط دفاع الفريق، في ظل اقتراب محمد عبدالمنعم من الاحتراف الخارجي.

مفاجأة في عقد أسامة جلال تقربه من الانتقال إلى الأهلي

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن أسامة جلال لاعب الفريق وقع على عقود التجديد مع النادي لمدة 3 مواسم، منذ 7 أشهر، بالفعل عقده ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري، لكن نجحنا في الحصول على توقيعه وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.

وتابع، أسامة جلال إحدى الركائز الأساسية في تشكيل نادي بيراميدز، وهناك تمسك باستمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن جايمي باتشيكو المدير الفني يعتمد عليه منذ توليه مسؤولية القيادة الفنية للنادي في الفترة الأخيرة.

وارتبط اسم أسامة جلال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث علم الوطن سبورت بأن النادي الأهلي حصل على موافقة اللاعب وينتظر إنهاء الأمور مع بيراميدز إلا أنه قد يواجه صعوبات بسبب تمسك النادي السماوي باستمرار اللاعب أو رحيله للاحتراف فقط.

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