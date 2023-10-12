عاجل.. كولر يطيح بالصفقة الجديدة من تشكيل الأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على الإطاحة بالمهاجم الفرنسي أنتوني موديست، من تشكيل الفريق في المباراة المقبلة، أمام فريق سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري في افتتاح الدوري الأفريقي بتنزانيا.

كهربا يعود لخط هجوم الأهلي

من المتوقع أن يعود محمود عبد المنعم كهربا، لقيادة خط هجوم الأهلي أمام سيمبا، على حساب المهاجم الفرنسي، خاصة في ظل ظهور موديست بمستوى غير جيد، بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية بالشكل المثالي الذي يسمح له بالمشاركة في المباريات، وفقًا لمصدر مطلع.

كهربا سلاح كولر لحسم مباراة سيمبا

يرغب المدرب السويسري في الدفع بمحمود كهربا في خط هجوم الأهلي بموقعة سيمبا، لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، قبل خوض مباراة العودة التي ستقام يوم 24 من نفس الشهر بالقاهرة، لقطع خطوة نحو التأهل للدور نصف النهائي من البطولة التي تقام في نسختها الأولى.

وغاب محمود كهربا عن مباراة الأهلي الماضية في مسابقة الدوري أمام الإسماعيلي، التي فاز بها الأحمر بثلاثية مقابل هدف، بسبب تنفيذه عقوبة الإيقاف الصادرة ضده من لجنة الانضباط، بسبب جماهير الزمالك، في مباراة الفريقين بالدور الأول من بطولة الدوري نسخة الموسم الماضي.