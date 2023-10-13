عاجل.. تحرك من فيفا بسبب مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

شهدت الساعات الماضية مخاطبة رسمية من جانب مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للاتحاد الأفريقي لكرة القدم حول طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي البطولة.

وقال مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: « حدث تواصل مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يطالبون طواقم تحكيم المباريات في الدوري الأفريقي بالتركيز التام وتجنب الأخطاء الفجة التي حدثت في بعض من مباريات أفريقيا خلال الفترة الماضية من أجل إنجاح البطولة».

وتابع المصدر:« الحديث كان عن الموريتاني دحان بيدا الذي سيدير مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع النهائي، وعن باقي الحكام اللذين سيديرون المباريات وجرى تكليفهم بخطابات رسمية».

فيفا يرد نجاح بطولة الدوري الأفريقي

وجاء خطاب مسؤولي فيفا من أجل نجاح البطولة واستمرارها خلال الأعوام المقبلة والعمل على توسيعها بمشاركة عدد كبير من الأندية بدلا من 8 كما هو الحال للنسخة الأولى.

ويخوض الأهلي مباراته أمام سيمبا التنزاني يوم 20 من الشهر الجاري على أن تكون مباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر على ستاد القاهرة الدولي.