أمنية لم تحققها فاتن الحلو بسبب مرضها.. ما هي؟

وعكة صحية شديدة مرت بها مدربة الأسود فاتن الحلو، جعلتها لا تقوى على الحركة، لتمكث في العناية الصحية للمرة الثانية، بعد تدهور حالتها بشكل كبير لتطلب عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» الدعاء لها بالشفاء العاجل، وبسبب مرضها لم تتمكن من تحقيق أمنية طال انتظارها، فما هي؟

أمنية لم تحققها فاتن الحلو

مكثت «الحلو» ما يقرب من 12 يوم على سرير بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، وبعد تحسن حالتها بشكل ملحوظ، عادت مرة أخرى لتكرار نفس التجربة «دعواتكم ليا بالشفاء العاجل اتحجزت تاني في العناية المركزة» وفقًا لحسابها الرسمي على الفيسبوك.

رغبت مدربة الأسود في تحقيق أمنية طال انتظارها، فكتبت قبل يوم واحد من وعكتها الصحية الشديدة «بوست» عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: «النفسية محتاجة عمرة وشربة من ماء زمزم، وقعدة فوق بلاط الحرم وسجدة أمام الكعبة، ودعاء متواصل لا ينقطع اللهم عمرة قريبة يارب».

الحالة الصحية لمدربة الأسود فاتن الحلو

استدعت الحالة الصحية لفاتن الحلو إجراء مسح ذري على العظام والبنكرياس، ليتمكن الأطباء من معرفة السبب وراء هذه الحالة المرضية، الناتجة عن تذبذب في نسبة السكر ما بين انخفاض وارتفاع، الذي لا يزال يمنعها من إجرائه للوقوف على التشخيص الدقيق لحالتها، وفق حديثها قبل أيام لـ«الوطن»؛ طالبة من الجميع الدعاء لها.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها فاتن الحلو لوعكة صحية؛ ففي يناير الماضي تعرضت لأزمة صحية، وقالت عبر حسابها بموقع «فيسبوك»: «يا رب اشفيني ويشفي كل مريض، اليوم رحت أعمل مسح ذري، وبعدين مشيت ومنفعش عشان تعبت أوي لقيت السكر 600 صايم، إدعولي أظبط وحاروح تاني».