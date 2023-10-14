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وزارة الثقافة بالجزائر تقرر تعليق كل الأنشطة الاحتفالية تضامنا مع فلسطين

كتب:

نرمين عفيفي
11:19 ص | السبت 14 أكتوبر 2023
وزارة الثقافة والفنون في الجزائر

وزارة الثقافة والفنون في الجزائر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الثقافة والفنون في الجزائر، قررت تعليق كل النشاطات الاحتفالية وتأجيلها إلى وقت لاحق، تعبيرًا عن التضامن الكامل مع الفلسطينيين وعائلات الشهداء.

وجاء في بيان لها: «نظرًا للوضع المأساوي الذي تشهده غزة الباسلة جراء الاعتداءات الهمجية والتدمير الشامل والتقتيل الوحشي على أبناء الشعب الفلسطيني الصامد، الذي يخلف يوميًا المئات من الشهداء والجرحى، تقرر تعليق كل النشاطات الاحتفالية وتأجيلها إلى وقت لاحق».

وتقدمت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي، باسم كل المثقفين والفنانين الجزائريين بخالص عبارات التعازي والمواساة إلى الشعب الفلسطيني، معبرة عن التضامن الكامل لمثقفي وفناني الجزائر مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

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