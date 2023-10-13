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«القاهرة الإخبارية»: مسيرات إسرائيلية تقصف أهدافا لـ«حزب الله» في لبنان

كتب:

منتصر سليمان
08:54 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
المسيرات الإسرائيلية تقصف أهدافًا لـ "حزب الله" في لبنان

المسيرات الإسرائيلية تقصف أهدافًا لـ "حزب الله" في لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن هناك اتصالات مكثفة من قبل القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل»؛ من أجل تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أنه عقب إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الفلسطيني على الحدود مع لبنان، قصفت مسيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافًا لحزب الله في لبنان.

وأوضحت أن واشنطن أكدت عدم وجود مؤشرات على أن حزب الله اللبناني اتخذ قرارًا بتوسيع الصراع.

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