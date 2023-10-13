دانا أبو شمسية بعد اعتداء الاحتلال على طاقم «القاهرة الإخبارية»: مستمرون في نقل رسالتنا

قالت دانا أبوشمسية، مراسل القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إنه كان هناك اعتداء مباشر على كل الطواقم الصحفية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ أطلقت قنبلتين غاز المسيلة للدموع ما أثر في الأداء المهني والعمل واستمرار العمل هناك.

الإعلام هو رسالة

وأضافت «أبوشمسية»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه بعدما جرى علاجهم ميدانا من قبل المتطوعين من الهلال الأحمر والإسعاف الفلسطيني تم مواصلة مهمتهم الإعلامية، متابعة: «نحن الآن بصحة وسلامة، وطلعنا بأقل الأضرار».

شغق وقوة وتحدي

وأشارت إلى أنه كل فلسطيني يقاوم بطريقته، والإعلام هو رسالة، ورسالتهم المهنية تنطلق بأن هذا من واجبهم الوطني قبل أن يكون واجبهم المهني، ولذلك هناك شغف وتحدي وقوة، فأصحاب الحق لا يخافون، ولكن في المقابل يجب الحفاظ على الأمن والسلامة لاستمرار التغطية.

ولفتت إلى أن المهم لديهم ليس الوصول لتغطية أو صورة عظيمة ولكن المهم ضمان وصول هذه الصورة ونقلها وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم أجمع.