حمادة هلال يناشد المصريين لدعم فلسطين: توصيل التبرعات بالتنسيق مع الدولة المصرية

حرص الفنان حمادة هلال على مناشدة المصريين للتبرع للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

حمادة هلال يدعو المصريين للتبرع لفلسطين

قال الفنان حمادة هلال: «نداء إلي كل المصريين، أغيثوا غزة المحاصرة، تبرع الأن لنجدة أهالينا في غزة، الوقت محدود جدا، فبادر بزكاتك وصدقاتك وتبرعاتك، دخول التبرعات يتم بتنسيق تام مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدولة المصرية، اتبرع من خلال حساب بنك الطعام المصري».

يذكر أن هناك الكثير من الفنانين حرصوا على دعم فلسطين من خلال منشورات عبر صفحتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعى، من بينهم محمد هنيدي وكريم عبد العزيز وشيريهان وتامر حسني وفيفي عبده ودنيا سمير غانم وكنده علوش وأحمد فهمي وهند صبرى وأمير كرارة وغيرهم.