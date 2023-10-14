كشف حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، تفاصيل النسخة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، موضحًا، «بالأمس، تم إطلاق ماراثون كأول فعالية بمشاركة أكثر من 12 جنسية مختلفة، عبارة عن 1000 متسابق في الممشى السياحي أشهر معالم مدينة الغردقة».

المهرجان يبدأ في مدينة دهب

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «مهرجان البحر الأحمر يتضمن أكثر من فعالية، منها ما سيبدأ في دهب ويُختتم في البحر الأحمر، ومنها ما سيبدأ في شرم الشيخ ويُختتم في البحر الأحمر، وكلها أحداث رياضية متميزة جدا بمشاركة كبرى الشركات العالمية».

المهرجان ينتهي في شهر أبريل المقبل

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، «المهرجان ينتهي في شهر أبريل المقبل، والأحداث مختلفة وكل حدث مستقل بذاته، وهذه الأحداث تربط أكثر من 10 محافظات ببعض، ومسافات السباقات والماراثون ستكون أكبر من ذلك وهناك سباق للطائرات الشراعية وغيرها من الفعاليات المهمة، ولدينا 13 شركة مشتركة على مستوى العالم لديها مواقع إخبارية وإعلانية تصل للعالم كله وبدأنا الترويج لكل حدث على حدة حتى يزيد عدد المشتركين».