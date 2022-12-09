نانسي عجرم تتألق في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر "صور"

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي داخل أحد فنادق مدينة جدة السعودية، مساء أمس الخميس، بحضور عدد من نجوم الفن.

وأشعلت نانسي عجرم الحفل بعدد من أغنياتها، وأبرزها «آه ونص، إحساس جديد، نولع الجو، سلامات» وغيرهم من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وشهد حفل نانسي عجرم حضور كل من يسرا، ياسمين صبري، نيللي كريم ونعومي كامبل، والذين تفاعلوا مع الأغاني بشكل كبير.

واختتمت الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، مساء أمس الخميس، بعد ٩ أيام من المتعة السينمائية شهدت عرض العديد من الأفلام في مختلف المسابقات.