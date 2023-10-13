وزير الشباب يطلق مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية بالغردقة

أطلق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية في نسخته الثالثة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة الغردقة، بحضور كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، وقيادات الشباب والرياضة.

فعاليات مهرجان البحر الأحمر

بدأت فعاليات مهرجان البحر الأحمر، بإطلاق وزير الرياضة إشارة ماراثون الجري بمشاركة متسابقين من جميع الأعمار بينهم سياح ويمتد لمسافة 4 كيلومترات، ويبدأ بالممشى السياحي ويشمل توزيع جوائز المتسابقين.

ومن جانبه أشار وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، إلى أن المهرجان يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بنشر ثقافة الرياضة في مصر وجعلها أسلوب حياة، وتحفيز الشباب المصري على ممارسة الرياضة الأمر الذي يعود بالنفع على الصحة العامة لدى الشباب، مؤكدا أن الرياضة وسيلة لنشر الوعي.

بطولة الترايثلون في الغردقة

كما يفتتح وزير الشباب والرياضة، اليوم، بطولة الترايثلون العربية والأفريقية التاسعة للترايثلون المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، والتي ستقام في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.