وزير البترول: رفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات

قام المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء محمد طاهر، محافظ الإسكندرية بافتتاح محطة (كارجاس العجمي) بجراج الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، لتلبية احتياجات الجمهور من أصحاب السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، وذلك فى إطار الشراكة القائمة مع الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.

حضر الافتتاح الدكتور مجدى جلال رئيس شركة ايجاس، ونائبه للتخطيط والمشروعات مهندس محمد خضير، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول، والمهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية.

«الملا»: زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى

أكد «الملا» عقب الافتتاح، على أن قطاع البترول مستمر فى زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى كافة ربوع الجمهورية، للتيسير على المواطنين، فى ظل الاعتماد على الغاز كوقود نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالى الأداء.

واوضح الوزير أن محافظة الإسكندرية من أعرق المناطق البترولية، وتتميز بتنوع الأنشطة البترولية على اراضيها، مؤكداً أن قطاع البترول لا يتوانى فى تقديم الخدمات لاهالى المحافظة، وتلبية احتياجاتهم من الوقود والغاز الطبيعي، والعمل على إنشاء محطات تموين غاز جديدة، وتطوير محطات الوقود القائمة، وإضافة خدمة تموين الغاز لها لتصبح محطات وقود متكاملة.

محافظ الإسكندرية: قطاع البترول صاحب اساهمات تنموية كبيرة

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن قطاع البترول من القطاعات الرائدة التى لها اساهمات كبيرة فى تنمية المحافظة، وله العديد من المشاركات المجتمعية التى يحتاجها الاهالي، لافتاً إلى أن افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز اليوم يضاف إلى إسهاماته ذات القيمة، والتى تلبى احتياجات اهالى المحافظة، مشيراً إلى انتشار مثل هذه المحطات يحقق جدوى اقتصادية للمواطن، فضلاً عن دورها الفعال فى الحفاظ على البيئة.

المحطة مقامة على أحدث طراز

استمع الوزير ومرافقوه، خلال تفقد المحطة الجديدة، إلى شرح من المهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس ، حيث أوضح أن محطة (كارجاس العجمي) التى تم إفتتاحها للجمهور اليوم مقامة على أحدث طراز، بطاقة 4 موزعات شحن و 8 نقاط تموين، ويُمكنها من ضخ 30 ألف متر مكعب غاز يومياً، لخدمة 2500 سيارة يومياً، كما يوجد بها مركز لتحويل السيارات بطاقة تحويل 10 سيارات يومياً، وصيانة 70 سيارة يومياً، و مركز لخدمة الزيوت تحت العلامة التجارية bp visco.

وعقب ذلك قام المهندس طارق الملا ومحافظ الإسكندرية بتفقد محطة تموين أتوبيسات النقل الجماعي التابعة للهيئة العامة لنقل الركاب، والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 20 ألف متر مكعب غاز يومياً لتموين 70 أتوبيسا يوميا.

وتجدر الإشارة إلى أن لدى شركة كارجاس 17 محطة عاملة بمحافظة الإسكندرية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي تخدم الجمهور.

تضاعف محطات غاز السيارات خمس مرات خلال التسع سنوات الماضية

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد نفذت عددا من المشروعات خلال التسع سنوات الماضية، وساهمت بفاعلية فى تحقيق خطة الدولة للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، سواء من خلال إنشاء محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي أو إضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى داخل محطات الوقود القائمة، مما ساهم في تحقيق خطة الانتشار في كافة محافظات الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة، حيث تم مضاعفة عدد محطات تموين الغاز حوالى خمس أضعاف خلال تلك الفترة، وبلغ عددها خلال عام 2023/2022 نحو 928 محطة مقارنة بنحو 180 محطة عام 2015/2014 ، وجاري التجهيز لبدء الأعمال لباقى المحطات لتصل إلى 1000 محطة منتشرة في ربوع الجمهورية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، لتخدم حائزي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد مراكز التحويل حاليا 129 مركزاً .

ارتفع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز

كما ارتفع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز ليصل إلى 500 ألف سيارة مقارنة بنحو 215 ألف سيارة عام 2015/2014 ، وارتفع حجم مبيعات الغاز من 270 مليون متر مكعب إلى 3ر1 مليار متر مكعب، مما ساهم فى توفير حوالى 830 ألف طن بنزين 80 بقيمة 640 مليون دولار. ولأول مرة وتيسيرا على المواطنين، بدأ قطاع البترول فى تشغيل أول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط، لتبدأ تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور، كما تم تشغيل عددا من المراكز المتنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز وصيانتها كأول مركز من نوعه في مصر والشرق الأوسط.