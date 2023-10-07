شركات عالمية تعلن توسعها بشكل كبير في قطاع البترول بمصر

تشهد الدولة المصرية في الوقت الحالي اهتماماً كبيرأً من قبل المستثمرين الأجانب، للاستثمار في العديد من المجالات، ومن أبرز المجالات التي حظيت باهتمام الشركات العالمية، خلال الفترة الأخيرة، وكانت بمثابة عنصر جذب للاستثمارات، هو قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وجاءت شركة إيني الإيطالية باعتبارها الرابح الأكبر، خلال المزايدات والعروض الأخيرة للبحث والاستكشاف، حيث حصلت على ثلاث مناطق كبيرة في البحر الأبيض المتوسط، وفق وكالة أنباء «مييز» المتخصصة في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط.

طرح مزايدات جديدة لـ23 منطقة جديدة

وبهدف جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول والغاز الطبيعي، أطلقت وزارة البترول، في 25 سبتمبر الماضي، مزايدات جديدة لطرح 23 منطقة جديدة، بمساحات واسعة، من الصحراء الغربية إلى البحر الأحمر، كما منحت أربع مناطق من جولة العطاءات السابقة، التي أطلقتها شركة «إيجاس» في أواخر ديسمبر.

«إيني» الرابح الأكبر في الاستحواذ على المناطق

وكانت شركة «إيني» هي الرابح الأكبر، حيث استحوذت على ثلاث من المناطق الأربعة المطروحة في المنطقة البحرية التقليدية للبحر الأبيض المتوسط ​​في مصر.

كما استحوذت شركة «إكسون موبيل» الأمريكية مؤخرًا على كتلتين في المياه العميقة، بينما لا تزال مواطنتها «شيفرون» تجري محادثات بشأن المساحة المجاورة، كما تم مؤخراً، منح المشغلين الرئيسيين لشركة «بي بي» البريطانية، وشركة «إيني» الإيطالية امتيازات خارج جولات العطاءات.