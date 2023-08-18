«كارجاس» تطلق خدمة جديدة متنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

قامت شركة الغاز الطبيعي للسيارات «كارجاس» بإطلاق خدمة جديدة متنقلة، لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالتعاون مع شركة مطار القاهرة لخدمات الركاب Caps Auto.

مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية، لإيجاد حلول مبتكرة تدعم المشروع القومي للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتنفيذا لسياسة الشركة بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للعملاء والتأكيد على التعاون المثمر والمستمر مع شركاء النجاح بهدف تعزيز نشاط الشركة والانتشار وتوسيع نطاق الخدمات على مستوى الجمهورية.

وتم تجهيز السيارات بكافة المعدات اللازمة للتحويل والصيانة، ويقوم بالعمل فريق يتمتع بالخبرة والكفاءة ليقدم الخدمة في أماكن تواجد العميل، حيث يتم تقديم خدمة تحويل السيارات والصيانة للشركات والمؤسسات في المقرات التابعة لها، وذلك من خلال خدمة الحجز المسبق على الرقم المختصر 15844.