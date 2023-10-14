مناظرة 315 حالة في قافلة بيطرية لجامعة سوهاج بمركز أخميم

نفذت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلة علاجية لقرية الكولة بمركز أخميم، وذلك ضمن سلسلة القوافل البيطرية المجانية التي تنفذها الكلية بمدن وقرى المحافظة الأكثر احتياجا، ضمن مباردة «حياة كريمة» التي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قافلة بيطرية مجانية

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن إدارة الجامعة وضعت خطة للمساهمة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» من خلال إطلاق عدد من القواقل العلاجية البيطرية المجانية، بهدف تنمية الثورة الحيوانية، مضيفاً أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تحرص على تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، حيث تم بالقافلة مناظرة 315 حالة مرضية في العيادات وصرف العلاج لهم بالمجان.

تخصصات متعددة في القافلة البيطرية

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية، أن القافلة ضمت فرقا علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية «الجراحة البيطرية - الولادة وأمراض نقص الخصوبة - الأمراض الباطنة والأمراض المعدية - أمراض الدواجن»، كما أدت القافلة دورا وقائيا للحيوانات غير المريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات الجراحية من قبل الأطباء المتخصصين، وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

شارك في القافلة 12 عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، و35 طالبا من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية.