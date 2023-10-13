رئيس جامعة سوهاج يشارك في زراعة 1000 شجرة بمعسكر كلية التربية الرياضية

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في فعاليات اليوم الأول لمعسكر التربية الرياضية بجامعة سوهاج لخدمة وتنمية المجتمع والذي بدأ بالإصطفاف وتحية العلم، ثم الخدمة العامة وأعمال التشجير، بحضور الدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد كمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر وعدد من الطلاب واعضاء هيئة التدريس بالكلية.

تنظيم المعسكرات الطلابية

وأوضح النعماني أن كلية التربية الرياضية من الكليات الرائدة فى مجال تنظيم المعسكرات، والذى يمثل أحد الفعاليات الرئيسية لخطة الأنشطة الطلابية بالكلية، موضحاً أن المعسكرات هي إحدى الوسائل الهامة لاكتساب الطالب المهارات وصقل وتكوين شخصيته، وتنمي بداخله حب العمل التطوعي لخدمة المجتمع، وتعوده على تحمل المسئولية، وتنمية مهارات القيادة وتعزيز قيم التعاون ومساعدة الآخرين.

زراعة 1000 شجرة مثمرة بجامعة سوهاج

وأضاف النعماني أن الطلاب شاركوا بزراعة 1000 شجرة مثمرة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع، لتحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية وإستراتيجية مصر لتغيير المناخ 2050.

مشاركة 1200 طالب بزراعة الأشجار

وقال الدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل عميد الكلية، إن الكلية تحرص علي تنظيم مثل هذه المعسكرات بصفة مستمرة، مضيفاً بأن عدد الطلاب المشاركين بالمعسكر 1200 طالب موزعين بواقع 200 طالب كل أسبوع لمدة ستة أسابيع.

وأشار الدكتور ممدوح السيد إلى أنه تم تقسيم طلاب المعسكر إلى 6أفواج، وينفذ المعسكر كل جمعة خلال الفترة المحددة للمعسكر، مشيراً إلى أن الفوج الأول للمعسكر بدأ اليوم الجمعة 13اكتوبر وسيتمر حتي الجمعة 17 نوفمبر القادم.

وأوضح الدكتور محمد كمال أن فعاليات المعسكر تشمل أعمال الخدمة العامة والتشجير بمراكز الشباب، بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الشباب والرياضة.