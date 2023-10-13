جامعة سوهاج في المركز الخامس لطلاب الدراسات العليا ضمن «التحول الرقمي»

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حصول الجامعة على المركز الخامس وفقا لعدد طلاب الدراسات العليا الحاصلين على شهادات أساسيات التحول الرقمي في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، وذلك وفقاً للنتائج التي أعلنتها الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات.

محو الأمية الرقمية بجامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو حرم جامعي ذكي تحقيقا لرؤية الدولة 2030، ومحو الأمية الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل، حيث حققت الجامعة نقلة نوعية إيجابية في بيئتها التعليمية، من خلال تبني سياسة التطور التكنولوجي المتمثل في التعليم الرقمي.

جامعة سوهاج بالمركز الخامس

وأوضح الدكتور محمد أبو الحسن مدير مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، أن الجامعة حصدت المركز الخامس بعدد 4305 طلاب وطالبات، مضيفا أن الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC تعد شرطا أساسيا لمنح الدرجة العلمية لطلاب الدراسات العليا «دبلوم، تمهيدي، ماجستير، دكتوراة»، حيث تسهم هذه الشهادة في اكتساب التقنيات الرقمية للباحثين، وفرصة لابتكار وتصميم أساليب جذابة لتطبيقات البحث العلمي.