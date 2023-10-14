إنجازات 10 سنوات.. 76.8 ألف مشروع لتمكين المرأة اقتصاديًا

أطلقت مصر في عام 2019 جائزة ختم المساواة بين الجنسين «seal Gender»، وتعد بذلك الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق تلك الجائزة للمؤسسات الخاصة والعامة، وقد فاز جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية، وثاني دولة على مستوى العالم.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، حيث بلغ نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 33% فضلاً عن بلوغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع، حتى فبراير 2023.

797.6 ألف مشروع نصيب المرأة

وجرى إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكل حقوقها، وأهمية مشاركتها في عملية التنمية، كما بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر %45 بتكلفة 13.4 مليار جنيه، بإجمالي 797.6 ألف مشروع حتى نهاية 2022.

نساء في مجال الأعمال

وكان من بين المبادرات مشروع «نساء في مجال الأعمال» الذي يدعمه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ويجرى تنفيذه بالتعاون مع البنوك المصرية، وتم إطلاق هذا المشروع في إطار تحول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو تعزيز ريادة الأعمال النسائية من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، والتدريب، وفرص التواصل الشبكي مع نساء لديهن مشروعات مستقرة ويجرى تشغيلها لمدة عامين.