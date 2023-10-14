مجلس الوزراء: اتبعنا آليات السوق لتخفيض أسعار المنتجات والسلع الأساسية

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ الدولة اتخذت مجموعة من القرارات من شأنها تخفيض تكلفة المنتج، بما في ذلك تعليق بعض الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لتصنيع المواد الغذائية محل تصديق مبادرة تخفيض الأسعار.

الخشن: تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع

أضاف «الخشن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ تخفيض تكلفة الإنتاج سيؤدي إلى زيادة المعروض والوفرة، منوهاً إلى أنَّ آلية المبادرة ضمن آليات السوق وتعتمد خفض التكلفة بما ينعكس على السعر النهائي بالإيجاب، بالترتيب مع التجار والصناع، والتوافق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية.

السلاسل التجارية ملتزمة بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

تابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنَّ كل السلاسل التجارية ملتزمة بتنفيذ هذه المبادرة، كما سيتم توضيح الحد الأقصى للسعر على كل عبوة لمنتجات المبادرة، موضحاً: «يجب ألا يزيد السعر عن الحد الأقصى بأي حال من الأحوال حتى لو كان هناك تفاوت في سعر المنتج بالمنافذ المختلفة».

مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

اعتبارا من اليوم السبت، يبدأ تنفيذ قرارات الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية الآتية؛ السكر وزيت الطعام والفول والعدس والأرز والألبان والجبن الأبيض والمكرونة، بنسب تتراوح بين 15 و25%، كما تم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% من أسعار الدواجن المجمدة والحية والبيض، على أن تتابع الأجهزة الرقابية و«حماية المستهلك» مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات، في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق في الوقت الحالي.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم طرح السلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.