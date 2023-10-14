منسق التحالف الوطني: قدمنا نموذجا مثاليا لموقف مصر في دعم فلسطين

قال محمود أسامة السقا، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمجلس الشباب المصري التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان على قدر المسؤولية بشأن تجهيز قافلة شاملة، تضم 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 46 ألف قطعة ملابس وأكثر من 290 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف محمود السقا: «التحالف يلعب دورا أساسيا خلال الفترة الأخيرة في ملف المجتمع المدني على وجه التحديد»

وتابع في بيان له بأن مجلس الشباب المصري باعتباره أحد أهم مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجميع مؤسسات التحالف الوطني متجمعين قاموا بإطلاق الحملة الشعبية لنقل الدم تحت شعار دمنا واحد».

محمود السقا: موقف مصر من القضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة

وأشاد السقا بموقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية وأنه ليس وليد اللحظة، ولكن التاريخ خير شاهد على موقف الدولة الثابت الذى لا يقبل المزايدة وأن دور مصر في الأزمة الفلسطينية الحالية تمثل فى عدد من الخطوات، بداية من محاولة التهدئة، ورسائل الحث على ضبط النفس من أجل وأد الدم في الأراضي الفلسطينية، وبفتح مطار العريش لاستقبال المساعدات اللازمة لإرسالها لغزة، وهذا ما يؤكد دور مصر الثابت والتاريخي في القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، والرسائل الحاسمة من قبل القيادة السياسية بشأن حث مجلس الأمن ودول العالم المختلفة على التدخل لصون السلم والأمن المواطنين العزل في غزة وفلسطين.

شكر لمجلس الشباب المصري

ووجه القيادي بمجلس الشباب المصري، الشكر لأعضاء مجلس الشباب بقيادة محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، على الجهود المبذولة منذ بداية الأزمة والمتابعة الدورية سواء من خلال التبرع من الدم، وخاصة من فئة الشباب التابع للمجلس وعشرات الآلاف من المتطوعين من أعضاء منظمات التحالف الوطني والشعب المصري بشكل عام، وإطلاق مجلس الشباب المصري حملات لنشر التوعية والتوضيح لدور مصر الذي تبذله حالياً في القضية الفلسطينية وأيضاً على مدار التاريخ.