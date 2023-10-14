غدا.. ندوة الصحفيين عن مستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية

تنظم اللجنتان الثقافية والشؤون العربية بنقابة الصحفيين، غدا، ندوة بعنوان «الحركة الوطنية الفلسطينية ومستقبلها»، وذلك الساعة الخامسة والنصف مساء، بقاعة طه حسين في الدور الرابع.

الحركة الوطنية الفلسطينية

وقال محمود كامل، وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، إن الندوة تتضمَّن مناقشة كتاب المؤرخ والباحث والكاتب الفلسطيني عبد القادر ياسين الصادر مؤخراً بعنوان «الحركة الوطنية الفلسطينية في القرن العشرين»، فضلا عن راهن ومستقبل الحركة على ضوء التطورات الأخيرة.

وأضاف أن الندوة يشارك فيها صلاح عبد الرؤوف الباحث المتخصص فى قضايا فلسطين، وحسام محمود ممثلا عن حركة مقاطعة إسرائيل «بي دي إس»، والكاتب الصحفى، والباحث کارم یحیی، ويديرها الزميل الصحفى، والباحث هشام فؤاد.

يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وقامت نقابة الصحفيين ، يوم الأربعاء الماضي، بعمل يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال، وشارك عدد من الصحفيين خلال فعاليات ذلك اليوم بداية من تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وحشية وهجمات، بالإضافة إلى افتتاح معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات التي تتخذها نقابة الصحفيين.