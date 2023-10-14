نائب رئيس البرلمان العربي: مصر تبذل جهودا كبيرة لنصرة الشعب الفلسطيني

قال النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، إن مصر قيادة وشعبًا داعمة للقضية الفلسطينية، والتي تأتي على رأس أولويات القيادة المصرية، موضحا أن مصر قدمت ومازالت تقدم جهودا كبيرة من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.

دور المجتمع الدولي

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي تعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وتساءل النائب علاء عابد عن دور المجتمع الدولي ولماذا هذا الخرس عن قتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم البنية التحتية والمباني بالقصف السافر من الجيش الاسرائيلي؟.

كما تساءل النائب علاء عابد، أين البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان من الاعتداءات على الشعب الفلسطيني؟.

وصول المساعدات والإغاثات لفلسطين

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي، أن مصر تدعم الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، مطالبا بوجود ممر آمن لوصول المساعدات والاغاثات للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يأخذ القضية الفلسطينية كقضية للأمة العربية، وهذا هو حال الشعب المصري، كما طالب نائب رئيس البرلمان العربي بإقامة الدوله الفلسطينية علي حدود ماقبل 1967 ولن نسمح بضياع الهوية الفلسطينية.