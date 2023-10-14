أستاذ سياسة: إصرار مصر على وصول المساعدات لفلسطين يؤكد دورها المحوري

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ السياسة، إن إصرار مصر على وصول المساعدات للأراضي الفلسطينية يدل على مدى وعي القيادة السياسية بدورها المحوري في المنطقة العربية وما يخص القضية الفلسطينية على وجه التحديد، لافتا إلى أن ليست هذه المرة الأولى التي تسعى فيها مصر لتقديم المساعدات اثناء الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأهالي في فلسطين.

موقف مصر الواضح

وأضاف «الريس»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر موقفها واضح وصريح تجاه القضية الفلسطينية وضرورة إرسال المساعدات إلى السكان المدنيين في غزة، مضيفا أن مواثيق الشرف في الأعمال الحربية وفقا للمواثيق والقوانين الدولية تحتم حماية المدنيين وقت الحرب، ومصر سخرت كل جهودها لإرسال المساعدات وضمان وصولها إلى الأهالي في فلسطين.

الجلوس للمفاوضات

وأشار أستاذ السياسة إلى أنه يجب على الجميع الجلوس على طاولة المفاوضات، لأن في هذه المرحلة لابد من التفاوض للخروج الآمن، لافتًا إلى أن تقديم المساعدات الطبية أو الغذائية اللازمة في هذه المرحلة واجب على كل الجهات المعنية بالقضية الفلسطينية، لأن للشعب الفلسطيني حق في تقرير مصيره بنفسه، والدفاع عن أرضه ووطنه.