لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن حول قتل إسرائيل المتعمد للصحفيين كتب: نرمين عفيفي 02:37 م | السبت 14 أكتوبر 2023 دولة لبنان تقدم لبنان بشكوى لمجلس الأمن حول قتل إسرائيل المتعمد للصحفيين، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أحمد سنجاب.. نجم لامع في سماء لبنان استشهاد صحفي وإصابة 3 في قصف إسرائيلي مباشر على سياراتهم جنوبي لبنان «القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي يستهدف شمال فلسطين على الحدود مع لبنان «القاهرة الإخبارية»: مسيرات إسرائيلية تقصف أهدافا لـ«حزب الله» في لبنان لبنان دولة لبنان إسرائيل بقلم نرمين عفيفي