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لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن حول قتل إسرائيل المتعمد للصحفيين

كتب:

نرمين عفيفي
02:37 م | السبت 14 أكتوبر 2023
دولة لبنان

دولة لبنان

تقدم لبنان بشكوى لمجلس الأمن حول قتل إسرائيل المتعمد للصحفيين، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

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