أحمد سنجاب.. نجم لامع في سماء لبنان

بدأ العمل فى عالم الصحافة بعد تخرجه فى كلية الترجمة الفورية بجامعة الأزهر، وكانت بدايته فى جريدة الأهرام ثم التحق بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وتدرج فى المناصب حتى ترأس القسم السياسى، ثم أصبح مديراً لمكتب الوكالة فى بيروت، كما عمل بالتليفزيون فى عدة قنوات، مثل «سى بى سى» والمحور، وكرئيس لقطاع الأخبار فى النهار ثم نائباً لرئيس الشبكة.

لمع نجم الإعلامى القدير أحمد سنجاب كمراسل فى لبنان، ناقلاً للحقائق، دون كلل أو ملل، طول ثلاث سنوات هى فترة عمله فى لبنان، التى شهدت أزمات عصيبة مالياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وبعد انفجار مرفأ بيروت تولت حكومة تصريف الأعمال إدارة البلاد بشكل مؤقت، مع وجود أزمات كبيرة فى الوقود والغذاء والكهرباء، حتى تحول لبنان نحو الاستقرار مع حكومة نجيب ميقاتى، وسط فراغ رئاسى وتطورات أمنية وتوتر على الحدود الجنوبية.

يتعرض «سنجاب» بحكم عمله لمخاطر عدة، أبرزها القصف العشوائى خلال تغطيته للأحداث، من بينها أحداث مخيم عين الحلوة، وكذلك خلال التوتر الحالى على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، إلا أنه لا يأبه لذلك فى سبيل نقل حقيقة ما يجرى فى الشارع اللبنانى، فاكتسب شهرة واسعة بعد عدة قفزات وانفرادات اختص بها «القاهرة الإخبارية»، ووكالة أنباء الشرق الأوسط ليثبت بما لا يدع مجالاً للشك كفاءة الصحفى المصرى فى الاشتباك مع قضايا المنطقة العربية متفوقاً على أقرانه.

ورغم مواجهته للتحديات والمخاطر أثناء تأدية عمله فى لبنان، يثنى على «القاهرة الإخبارية» لحرصها على سلامة أطقمها الإعلامية، كما أنه لم ينس ما تقدمه السلطات اللبنانية من دعم واحترام للإعلام المصرى الذى يحرص على نقل الحقيقة دون تأويل أو تحريف.