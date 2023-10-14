تحرير 50 محضرا تموينيا وضبط 125 شيكارة دقيق مدعم في مطحن خاص بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تمكن الحملات التموينية من ضبط 125 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط، وتحرير 50 محضرا تموينيا متنوع، لافتاً الى استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لضبط الأسواق ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري والتلاعب في الأسعار وحماية جمهور المستهلكين من الغش.

التأكد من جودة المنتجات

ولفت إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بين التموين والصحة والطب البيطري وشرطة المرافق وجهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والأحياء لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور علي مصيلحي وزير التموين.

ضبط دقيق مدعم

وتمكنت مديرية التموين بأسيوط برئاسة ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، من ضبط أحد المطاحن الخاصة وبداخله 125 شيكارة دقيق بلدي مدعم المخصص للمخابز البلدية استخراج 87.5%، زنة الشيكارة 50 كيلوجراما، بإجمالي 6250 كيلوجراما، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة، فضلا عن تحرير 50 محضر إثبات حالة للمخابز، وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ونقص وزن وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم إعلان عن مواعيد العمل وعدم احتفاظ بسجل الزيارات ببعض مراكز المحافظة.