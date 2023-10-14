نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في أسيوط بالاسم والرقم القومي

ظهرت نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بأسيوط والتي يمكن الاستعلام عنها بالرقم القومي والاسم، حيث بلغ نصيب المحافظة 666 معلما، موزعين على معلم فصل ومعلم رياض أطفال، وذلك لسد العجز بالمدارس التي تعاني من نقص في عدد المعلمين بالمحافظة.

رابط نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم

ويمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بأسيوط بالرقم القومي من خلال الرابط هـنـا، وبحسب مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، فإن المعلمين موزعين إلى 324 معلم فصل و342 معلم رياض أطفال.

الشروط والأوراق المطلوبة

وتتضمن الأوراق المطلوبة للناجحين بعد ظهور مسابقة الـ30 ألف معلم بأسيوط الآتي:

-المؤهل الدراسي

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور

- شهادة الخدمة العامة للإناث

- صحيفة الحالة الجنائية

- بطاقة الرقم القومي

- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

- إيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة؛ حتى لا يُمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.

تأهيل المعلمين الجدد

وأوضح عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، في تصريحات صحفية، أن عدد المعلمين المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بأسيوط 666 معلما، منهم 324 معلم فصل و342 معلم رياض أطفال، مشيرًا إلى أن الدولة أتاحت للمعلمين فترة تدريبية على أعلى مستوى ليكون لديهم دراية بمهام عملهم الوظيفية، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الفنية في العملية التعليمية، حيث تم تدريب المعلمين الجدد تدريبات لياقة وتأهيل بالكلية الحربية بالقاهرة خلال الفترة الماضية.